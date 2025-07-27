Кубок світового виклику, Клуж-Напока, Румунія, вправи зі стрічкою

1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29,050 бала.

2. Рін Кіз (США) – 28,050.

3. Мейталь Мааян Сумкін (Ізраїль) – 27,650.

Онофрійчук перемогла на змаганнях у вправах зі стрічкою, які проходили в румунському Клуж-Напоці. Українка показала результат у 29,050 бала.

Онофрійчук стала призеркою в особистому багатоборстві на етапі Кубка світового виклику

Цікаво, що Таїсія випередила на цілий пункт найближчу конкуренту – срібна призерка, американка Рін Кіз, набрала 28,050. Бронзову нагороду здобула ізраїльтянка Мейталь Мааян Сумкін із показником 27,650.

До слова, Онофрійчук здобула уже третю нагороду на турнірі у Румунії. Вчора вона посіла друге місце у вправах з м'ячем та багатоборстві, а сьогодні вже встигла перемогти у вправах з булавами.

Онофрійчук навіть з травмою виграла загальний залік Кубка світу – 17-річна українка переписала історію