Після завершального етапу Кубка світу-2025 з художньої гімнастики у Мілані юна українка святкує перемогу в загальному заліку особистого багатоборства. Це перший подібний успіх для представників України в історії.

Онофрійчук завоювала ще одну медаль на етапі Кубка світу в Мілані, випередивши росіянку

Відповідно до регламенту цьогорічного Кубка світу, із чотирьох проведених етапів до загального заліку зараховувалися три найкращі результати. Онофрійчук взяла участь у трьох етапах, за підсумками яких набрала 135 балів та посіла перше місце з перевагою у 10 очок над найближчою суперницею.

Крім того, українка посіла друге місце загального заліку у вправах з булавами та стала третьою у вправах з м’ячем. У змагальному сезоні-2025 на рівні Кубка світу Таїсія здобула 12 нагород: 4 золоті, 6 срібних та 2 бронзові медалі. Більшої ваги успіхам 17-річної гімнастки додає той факт, що наприкінці змагань вона боролася з травмою.

"Першого дня було дуже складно себе увімкнути в роботу. Я старалася не зупинятися, працювати перед виходом, але в мене дуже боліла стопа. Я старалася не дуже акцент робити на неї, не думати. Але, напевно, це повпливало на мій моральний стан. Я думала, що я вже нічого не зроблю. Хочеться більше впевненості, навіть якщо травма, навіть якщо щось не так.

Другий день я пройшла дуже добре, хоча за відчуттями тіла було краще в перший день, ніж в другий. Але я старалася ще в другий допрацювати, більше розім'ятися і впевненіше виходити. Зрозуміло, що краще в перший день бути лідером і в другий не розслаблятися ще більше. Я думала, що все, вже не стану на п'єдестал в багатоборстві. Але я готувалася і думала: "А чого, я ж зможу, треба просто все зробити", – зізналася Онофрійчук в коментарі Суспільне Спорт.

Юна українка завершить змагальний рік участю в чемпіонаті світу, що відбудеться 20-24 серпня у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).