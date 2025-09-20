Українська тенісистка Олександра Олійникова провела зустріч 1/2 фіналу на турнірі в італійському Толентіно. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 125, Толентіно (Італія), ґрунт, 1/4 фіналу

Сільвія Амброзіо (Італія, WTA № 230) – Олександра Олійникова (Україна, WTA № 202) – 2:6, 2:6

Олійникова впевнено переграла сіяну суперницю та вийшла у півфінал турніру в Італії

Олександра Олійникова на турнірі у Толентіно (Італія) провела черговий впевнений матч та здобула путівку у фінал турніру. Українка за 70 хвилин здолала опір представниці Італії Сільвії Амброзіо, якій рідні стіни зовсім не допомогли – 6:2, 6:2.

Олійникова провела другий півфінал у кар’єрі на турнірах серії WTA 125 та вперше зіграє у фіналі цієї категорії. У вирішальній зустрічі Олександрі протистоятиме або Аранча Рус (Нідерланди, WTA № 136), або Нурія Бранкаччо (Італія, WTA № 188).

