Олександра Олійникова та Лізетт Кабрера провели зустріч першого раунду відбіркового турніру Відкритого чемпіонату США. Результат і звіт про гру – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, кваліфікація, перше коло

Олександра Олійникова (Україна, WTA № 191) – Лізетт Кабрера (Австралія, WTA № 206) – 2:6, 4:6

Снігур програла на старті кваліфікації US Open-2025, вилетівши від переможниці Кубка Біллі Джин Кінг

Олійникова програла третій та п’ятий гейми першого сету на своїй подачі. Це дозволило суперниці українки повести у рахунку 4:1, а потім спокійно довести партію до перемоги.

У другому сеті Олександра не втримала перший та третій гейми, в яких вона подавала. А ось у другому зробила брейк. Втім, Кабрера здобула перевагу, яка дозволила їй спокійно довести до виграшу партію, а з нею – і матч.

Для 24-річної Олійникової це був дебют на кортах US Open.

Світоліна зі своїм чоловіком зіграють у парі на корті US Open