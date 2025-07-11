ITF W75, Гаага (Нідерланди), ґрунт, жінки, 1/4 фіналу

Лаура Самсон (Чехія, WTA № 276) – Олександра Олійникова (Україна, WTA № 193) – 1:2 (6:2, 3:6, 2:6)

Три українські тенісистки на чолі зі Світоліною потрапили до заявки представницького турніру в Цинциннаті

У чвертьфіналі турніру в Гаазі Олійникова здолала 17-річну чешку Лауру Самсон. Українка програла перший сет, але перевернула гру та виграла два наступних.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин. За гру Олійникова двічі подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Це була перша зустріч тенісисток. У півфіналі турніру Олександра зустрінеться з переможницею матчу між Гіомар Марістані Сулетою де Реалес (WTA№ 189, Іспанія) та Дженні Лім (WTA №521, Франція).

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