Українська тенісистка Олександра Олійникова провела зустріч 1/4 фіналу на турнірі в італійському Толентіно. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 125, Толентіно (Італія), ґрунт, 1/4 фіналу

Тамара Зіданшек (Словенія, WTA № 152) – Олександра Олійникова (Україна, WTA № 202) – 6:2, 6:3

Олійникова переконливо здолала 106-ту ракетку світу та вийшла в 1/4 фіналу турніру в Італії

Українка не була фавориткою зустрічі, адже її суперниця мала восьмий номер посіву на турнірі. Втім, Олійникова провела гру дуже впевнено та здобула перемогу у двох сетах – 6:2, 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 27 хвилин. Перший сет Олександра виграла за 35 хвилин, а другий – за 52.

В півфіналі на Олійникову чекає або італійка Сільвія Амброзіо (WTA № 230), або представниця Франції Аліс Раме (WTA № 265).

Світоліна не дотисла Паоліні – Італія зрівняла рахунок у матчі Кубка Біллі Джин Кінг