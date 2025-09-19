Олійникова впевнено переграла сіяну суперницю та вийшла у півфінал турніру в Італії
Українська тенісистка Олександра Олійникова провела зустріч 1/4 фіналу на турнірі в італійському Толентіно. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".
WTA 125, Толентіно (Італія), ґрунт, 1/4 фіналу
Тамара Зіданшек (Словенія, WTA № 152) – Олександра Олійникова (Україна, WTA № 202) – 6:2, 6:3
Олійникова переконливо здолала 106-ту ракетку світу та вийшла в 1/4 фіналу турніру в Італії
Українка не була фавориткою зустрічі, адже її суперниця мала восьмий номер посіву на турнірі. Втім, Олійникова провела гру дуже впевнено та здобула перемогу у двох сетах – 6:2, 6:3.
Поєдинок тривав 1 годину 27 хвилин. Перший сет Олександра виграла за 35 хвилин, а другий – за 52.
В півфіналі на Олійникову чекає або італійка Сільвія Амброзіо (WTA № 230), або представниця Франції Аліс Раме (WTA № 265).
