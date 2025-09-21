Українська тенісистка Олександра Олійникова зіграла фінальний матч на турнірі WTA 125 проти Нурії Бранкаччо. Результат та звіт зустрічі – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 125, Толентіно (Італія), ґрунт, фінал

Нурія Бранкаччо (Італія, WTA № 188) – Олександра Олійникова (Україна, WTA № 202) – 2:6, 0:6

Олійникова зіграє у дебютному фіналі турніру серії WTA 125 – українка розтрощила господарку змагань

Олександра Олійникова розтрощила італійську тенісистку Нурію Бранкаччо у фіналі турніру WTA 125 в Толентіно.

Перший сет українка розпочала з чотирьох поспіль виграних геймів. Господарка все ж змогла розмочити рахунок, але таки віддала партію – 6:2 на користь Олійникової.

Здавалося, що у другому сеті Бранкаччо може додати й перехопити ініціативу після невеличкої перерви. Але Олійникова не збиралась скидати швидкості й мчала до перемоги. В підсумку Олександра виграла другу партію із ще більш переконливим рахунком – 6:0.

Таким чином 24-річна українська тенісистка оформила свою першу звитягу на турнірах категорії WTA 125.

