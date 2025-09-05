Українська тенісистка Олександра Олійникова пробилася в 1/2 фіналу турніру у швейцарському Монтре. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 125, Монтре (Швейцарія), ґрунт, 1/4 фіналу

Олександра Олійникова (Україна, WTA № 202) – Сімона Вальтерт (Швейцарія, WTA № 124) – 2:1 (6:2, 3:6, 6:3)

Олійникова продовжила похід за черговим трофеєм – українка здолала подругу росіян на турнірі у Швейцарії

Олександра Олійникова вийшла до півфіналу турніру в Монтре, здолавши господарку змагань Сімону Вальтерт. Українка здобула перемогу у трьох сетах, матч тривав 2 години та 16 хвилин.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, не робила подвійних помилок та виконала 6 брейків. Її суперниця не робила ейсів, 8 разів помилилася на подачі та виконала 4 брейки. Це була друга зустріч тенісисток та перша перемога Олександри. У наступному раунді вона зіграє проти латвійки Дар'ї Семенистої (WTA № 115).

Зазначимо, що Олександра Олійникова вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру серії WТА 125.

