WTA 125, Толентіно (Італія), ґрунт, 1/16 фіналу

Олександра Олійникова (Україна, WTA № 163) – Федеріка Урджезі (Італія, WTA № 399) – 6:1, 6:2

Соболєва на турнірі в Болгарії вийшла в 1/8 фіналу – майже програла, але проявила волю

Олійникова напрочуд впевнено пройшла італійку Федеріку Урджезі на старті турніру в Толентіно. У першому сеті українка програла лише один гейм, а у другій партії здобула перемогу з рахунком 6:2. Гра тривала 1 годину і 13 хвилин.

За матч Олександра не виконала жодного ейсу, припустилася 1 подвійної помилки та віддала суперниці 2 свої подачі. У наступному раунді українка зіграє з переможницею пари Тіна Надін Сміт (Австралія) – Дар'я Семеністая (Латвія).

Ястремська увійшла в елітну компанію українських тенісисток по досягненнях у топ-50 світового рейтингу