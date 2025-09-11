Українська тенісистка Олександра Олійникова здолала Теодору Костовіч на турнірі в Любляні. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+"

WTA 125, Любляна (Словенія), грунт, 1/8 фіналу

Олександра Олійникова (Україна, WTA № 175) – Теодора Костовіч (Сербія, WTA № 245) – 2:0 (7:6, 6:0)

Олійникова перемогла півфіналістку Ролан Гаррос і пробилася в 1/8 фіналу турніру WTA 125

У матчі 1/8 фіналу турніру в Любляні українка Олександра Олійникова за 1 годину та 44 хвилини перемогла сербку Теодору Костовіч, яка займає 245-ту позицію у світовому рейтингу. Перша партія видалася напруженою й дійшла до тай-брейка, де сильнішою виявилася українка – 7:6 (7:4). У другому сеті Олійникова повністю домінувала, розбивши суперницю 6:0.

Це було третє очне протистояння між тенісистками. Олександра здобула другу перемогу над Костовіч, причому тиждень тому українка також переграла сербку у другому колі турніру аналогічної категорії в Монтре.

У чвертьфіналі Олійникова зустрінеться з представницею Німеччини Моною Бартель, яка посідає 220-те місце у світовому рейтингу WTA.

