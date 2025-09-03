Українська тенісистка Олександра Олійникова пробилася в 1/4 фіналу турніру у швейцарському Монтре. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 125, Монтре (Швейцарія), ґрунт, 1/8 фіналу

Олександра Олійникова (Україна, WTA № 202) – Теодора Костовіч (Сербія, WTA № 262) – 2:0 (6:2, 6:3)

Олійникова на турнірі у Швейцарії здобула свою найрейтинговішу перемогу – здолала першу ракетку Єгипту

Олександра Олійникова пробилася у чвертьфінал ґрунтового турніру у Швейцарії. В 1/8 фіналу українка здолала представницю Сербії Теодору Костовіч. Олійникова впевнено виграла у першому сеті з рахунком 6:2, а потім завершила оформлення перемоги в матчі, забравши й другу партію – 6:3. Гра тривала 1 годину 40 хвилин.

За право зіграти у півфіналі турніру українка побореться з переможницею пари Сімона Вальтерт (Швейцарія, WTA № 123) – Карсон Бренстайн (Канада, WTA № 183).

Нагадаємо, що у 2025 році Олійникова вже виграла три трофеї.

Українські тенісистки з різним успіхом стартували на турнірі ITF у Відні – в 1/8 фіналу Завацька буде мстити за Соболєву