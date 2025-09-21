"Перемога на турнірі – це завжди неймовірне відчуття, особливо коли на трибунах така велика аудиторія. У такій атмосфері мені легше показувати найкращий теніс.

Олійникова вперше в кар'єрі виграла турнір категорії WTA 125 – у фіналі знищила італійську тенісистку

У мене був складний турнірний шлях із сильними суперницями, але в кожному матчі я знаходила правильну стратегію і використовувала свої можливості.

Я хочу присвятити цей успіх моєму батькові, який добровольцем приєднався до Збройних сил України. Він зробив дуже багато для моєї кар'єри, завдяки чому я змогла опинитися тут. Я дуже сподіваюся, що одного разу він знову зможе поїхати зі мною на турнір. Для мене це найбільша мотивація!

Я хочу подякувати всім італійцям за вашу величезну підтримку моєї країни. Дуже вам дякую. Слава Україні!" – цитує BTU слова Олійникової на церемонії нагородження.

Нагадаємо, що у фіналі турніру WTA 125 у Толентіно Олександра Олійникова здолала італійську тенісистку Нурію Бранкаччо (6:2, 6:0).

Італія перемогла США в фіналі Кубка Біллі Джин Кінг – кривдниці українок захистили титул (ВІДЕО)