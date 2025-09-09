Українська тенісистка Олександра Олійникова здолала Тамару Зіданшек на турнірі в Любляні. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 125, Любляна (Словенія), ґрунт, 1/16 фіналу

Олександра Олійникова (Україна, WTA № 175) – Тамара Зіданшек (Словенія, WTA № 150) – 2:0 (6:3, 6:1)

Олександра Олійникова перемогла Тамару Зіданшек на старті турніру WTA 125. Гра тривала 1 годину і 6 хвилин.

В першому сеті півфіналістка Ролан Гаррос-2021 ще намагалась нав'язувати хоч якусь боротьбу, але поступилась з рахунком 3:6. Вже в другій партії Олійникова впевнено перемогла 6:1 і закрила поєдинок.

В 1/8 фіналу турніру на Олійникову очікуватиме Теодора Костовіч з Сербії (WTA № 245).

