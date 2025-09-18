WTA 125. Толентіно. Грунт, 1/8 фіналу

Олександра Олійникова (Україна, 126) – Дар'я Семеністая (Латвія, 106) – 6:2, 6:2

На стадії 1/8 фіналу Олійникова зустрілась з латвійкою Дар'єю Семеністою. Перемога далась досить легко – українка виграла у двох сетах з однаковим рахунком 6:2. Матч тривав 1 годину 13 хвилин. Олександра здійснила 4 подачі навиліт, але припустилась трьох подвійних помилок.

Варто додати, що Олійникова вже друге зіграла проти Семенистої і взяла впевнений реванш. Два тижні тому українка зустрічалась із Дар'єю в півфіналі змагань ідентичної категорії в Монтре, де поступилась латвійці.

Наступною опоненткою Олександри Олійникової стане восьма сіяна турніру Тамара Зіданшек зі Словенії. Українка вже перемагала її цього місяця на старті змагань у Любляні.

