Олійникова переконливо здолала 106-ту ракетку світу та вийшла в 1/4 фіналу турніру в Італії
Українська тенісистка Олександра Олійникова продовжить участь на ґрунтовому турнірі WTA 125 в італійському Толентіно.
WTA 125. Толентіно. Грунт, 1/8 фіналу
Олександра Олійникова (Україна, 126) – Дар'я Семеністая (Латвія, 106) – 6:2, 6:2
На стадії 1/8 фіналу Олійникова зустрілась з латвійкою Дар'єю Семеністою. Перемога далась досить легко – українка виграла у двох сетах з однаковим рахунком 6:2. Матч тривав 1 годину 13 хвилин. Олександра здійснила 4 подачі навиліт, але припустилась трьох подвійних помилок.
Варто додати, що Олійникова вже друге зіграла проти Семенистої і взяла впевнений реванш. Два тижні тому українка зустрічалась із Дар'єю в півфіналі змагань ідентичної категорії в Монтре, де поступилась латвійці.
Наступною опоненткою Олександри Олійникової стане восьма сіяна турніру Тамара Зіданшек зі Словенії. Українка вже перемагала її цього місяця на старті змагань у Любляні.
