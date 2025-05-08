Українська тенісистка Олександра Олійникова перемогла Алессандру Маццолу в матчі за вихід в 1/4 турніру.

ITF W35, Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія), ґрунт, 1/8 фіналу

Олександра Олійникова (Україна, WTA №274) – Алессандра Маццола (Італія, WTA №587) – 2:1 (6:2, 4:6, 6:4)

Українська тенісистка з розгрому стартувала на престижному турнірі в Італії

Після перемоги над Рамоне Лонгевілль Олександра Олійникова зійшлася в матчі 1/8 фіналу турніру у Санта-Маргеріта-ді-Пула з господаркою кортів Алессандрою Маццолою.

Першу партію українка впевнено забрала з рахунком 6:2. В другому сеті італійка суттєво додала після перерви й змогла зрівняти рахунок в матчі. Проте у вирішальній партії Олійникова вирішила не доводити до тай-брейку, здобувши перемогу – 6:4 в сеті та 2:1 в матчі.

Суперницею української тенісистки у чвертьфіналі стане Анук Франкен Петерс (WTA №533) з Нідерландів, яка в 1/8 переграла Віолу Туріні.

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