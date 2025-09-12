Олександра Олійникова та Мона Бертель провели зустріч 1/4 фіналу в Любляні. Результат та звіт про поєдинок – у цій новині "Футбол 24+"

WTA 125, Любляна (Словенія), ґрунт, 1/4 фіналу

Мона Бертель (Німеччина, WTA № 220) – Олександра Олійникова (Україна, WTA № 175) – 6:4, 6:2

Олійникова розгромила сербку і вийшла до 1/4 фіналу турніру WTA у Словенії

Олександра Олійникова на шляху до чвертьфіналу турніру WTA 125 у Любляні (Словенія) здобула перемоги над Тамарою Зіданшек та Теодорою Костовіч, а ось здолати далі німкеню Мону Бартель не змогла.

Зустріч українки з колишньою 23-ю ракеткою світу тривала 1 годину 28 хвилин та завершилася у двох сетах на користь представниці Німеччини. Олійникова не вважалася фавориткою зустрічі та не змогла спростувати неприємні щодо себе очікування.

На Бертель у півфіналі чекає п'ята сіяна Каї Юван (WTA № 154) зі Словенії.

Олександра Олійникова, попри поразку, з нового тижня оновить особистий рекорд у світовому рейтингу, де підніметься вище 170 місця.

