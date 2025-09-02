Олександра Олійникова та Маяр Шериф провели зустріч першого раунду турніру серії WTA 125 у Монтре. Результат матчу та звіт про нього – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 125, Монтре (Швейцарія), ґрунт, 1/16 фіналу

Олександра Олійникова (Україна, WTA № 202) – Маяр Шериф (Єгипет, WTA № 102) – 6:3, 6:4

Олійникова провела класний матч проти Шериф, яка є першою ракеткою Єгипту, та здобула перемогу у двох сетах за 1 годину 29 хвилин.

Для українки цей виграш став найрейтинговішим у кар'єрі, а також другою перемогою над представницею топ-150 світового рейтингу.

Олександра Олійникова перервала свою серію з трьох поразок. У наступному раунді турніру суперницею українки буде тенісистка з Сербії Теодора Костовіч, яка є однією з переможниць кваліфікації.

