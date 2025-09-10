Сондерс отримала дискваліфікацію через те, що тричі порушила правило подачі інформації про своє місцеперебування. Про це йдеться на офіційному сайті USADA.

Магучіх могла змінити громадянство – відомо, хто пропонував великі гроші за це

Впродовж 12-ти місяців у американки нарахували три провалені подачі інформації в реєстраційний пул тестування. Оскільки це було вже друге порушення правил Сондерс, їй підвищили покарання.

Вперше спортсменка була відсторонена в серпні 2022 року. Тоді вона також провалила три подачі інформації про своє перебування. З урахуванням її попереднього порушення, вона отримала 30 місяців дискваліфікації. Всі результати Сондерс, починаючи з грудня 2024 року, були анульовані.

Зазначимо, що спортсмени подають дані про своє місцеперебування, для того, щоб Антидопінгове агентство могло швидше виявити вживання допінгу та збирати зразки без попередження. До слова, Рейвен Сондерс є срібною призеркою Олімпіади-2020 у метанні ядра.

Бех-Романчук покинула статутні органи Федерації легкої атлетики України