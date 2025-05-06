Британський боксер надважкого дивізіону Девід Прайс оцінив шанси в другому бою українця Олександра Усика і свого співвітчизника Даніеля Дюбуа.

41-річний Прайс, який є бронзовим призером Пекіна-2008, заявив про те, що у Дюбуа в протистоянні з Усиком буде кращий імпульс, ніж у першому поєдинку.

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"Я думаю, що імпульс і досвід, які Дюбуа накопичив з моменту їхнього першого бою, дадуть йому набагато більше шансів.

У першому бою Усик не міг промахнутися по Дюбуа, але потім Даніель здобув кілька перемог, розгромивши хороших бійців. А імпульс має велике значення.

Усик – лідер, абсолютний чемпіон, але в нього були два дуже близьких бої з Тайсоном Ф'юрі. Можна стверджувати, що він може сповільнюватися, тоді як Даніель Дюбуа може бути на шляху до свого піку", – заявив Прайс у коментарі DAZN.

Реванш Усик і Дюбуа проведуть 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі. Боксери посперечаються за титул абсолютного чемпіона хевівейту.

Влітку 2023 року вони вже зустрічалися. Тоді поєдинок достроково в 9-му раунді виграв Усик, який у 5-му раунді отримав від Дюбуа відвертий удар нижче пояса – українець потім довго відновлювався.

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