Олімпійський чемпіон Парижа-2024 Ентоні Едвардс не залишив шансів Мемфісу, набравши 44 очки. Вирішальною виявилась третя чверть, яку Міннесота виграла з різницею у 27 очок. Завдяки перемозі над прямим конкурентом у боротьбі за плей-офф Міннесота посідає 6 місце. Мемфіс з аналогічними показниками – сьомий.

Дончіч заплакав після повернення в Даллас і насипав колишній команді 45 очок – відео побиття без допомоги українця

Anthony Edwards answered the call in a PIVOTAL standings battle in Memphis!



44 PTS

5 REB

7 3PM pic.twitter.com/UwJH7W5tLw — NBA (@NBA) April 11, 2025

Дабл-дабл Янніса Адетокумбо (28+11+5) допоміг Мілуокі розібратись з атсайдером Західної Конференції Нью-Орлеаном. Бакс закріпились на п'ятій сходинці у Східній Конференції, а у плей-офф можуть зустрітись з Індіаною.

Заккарі Різашер (38 очок) і Трей Янг (24) влаштували побиття Брукліну на виїзді – 133:109. Атланта, скоріш за все, зіграє у плей-ін з Орландо.

НБА, регулярний чемпіонат

Детройт – Нью-Йорк – 115:106 (29:35, 27:27, 29:23, 30:21)

Індіана – Клівленд – 114:112 (28:23, 24:33, 29:26, 33:30)

Бруклін – Атланта – 109:133 (14:33, 31:36, 29:34, 35:30)

Мілуокі – Нью-Орлеан – 136:111 (21:26, 41:28, 38:31, 36:26)

Мемфіс – Міннесота – 125:141 (31:37, 41:30, 25:52, 28:22)