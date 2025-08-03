Маршан стартував у кваліфікаційному запливі на 400 метрів з четвертої позиції, але поступився японцю Томоюкі Мацусіті, відставши на 2,8 секунди. Загалом, він показав сьомий результат у кваліфікації, відібравшись у фінал з передостаннього місця.

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А у вирішальному запливі Леон лідирував з самого початку і завершив першим з результатом 4:04.73 хвилини. Цікаво, що другим став Томоюкі Мацусіта, відставши від француза на 3,59 секунди.

"Цей результат не ідеальний, тому що він таким ніколи не буває, але це більше, ніж я очікував, особливо разом зі світовим рекордом (на дистанції 200 м комплексом – прим.). Це свідчить про те, що всередині мене все ще є вогонь для плавання. Мені воно досі подобається, приносить найбільше радості, і я хочу продовжувати. Побачив багато можливостей для вдосконалення, тому намагатимусь готуватися до чемпіонату Європи у 2026 році у Франції", – наводить слова Маршана Olympics.com.

Таким чином, олімпійський чемпіон-2024 на дистанціях у 200 та 400 метрів комплексом здобував золото у двох цих дисциплінах на чемпіонатах світу 2022, 2023 та 2025 років (у 2024-му пропустив змагання).

ЧС-2025 з плавання. 400 м, комплексом (чоловіки):

1. Леон Маршан (Франція) – 4:04.73 хвилини.

2. Томоюкі Мацусіта (Японія) – 4:08.32 хв.

3. Ілья Бородін – 4:09.16 хв.

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