Німецький плавець Лукас Мертенс побив світовий рекорд у плаванні, повідомляє World Aquatics. 23-річний спортсмен встановив історичне досягнення на відкритому чемпіонаті Швеції на дистанції 400 метрів вільним стилем.

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Мертенс проплив вищезгадану дистанцію за 3:39.96 хвилини й став першим в історії плавцем, який подолав 400-метрівку швидше, ніж за 3:40.00 хвилин, випередивши позначку на 0.04 секунди.

Цікаво, що попередній рекорд належав його земляку Паулу Бідерманну, який у 2009 році подолав дистанцію за 3:40.07 хвилин. Варто зазначити, що Бідерманн змагався в період, коли плавці використовували гідрокостюми, які впливали на швидкість спортсменів.

Нагадаємо, Мертенс – олімпійський чемпіон Парижу-2024 та срібний призер чемпіонату світу 2022 року.