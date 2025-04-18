Чемпіон токійської Олімпіади-2020 у плаванні на 400 метрів вільним стилем Ахмед Хафнауї дивним чином ховає свою кар'єру.

Асоціація із забезпечення чесності у водних видах спорту виписала тунісцю дискваліфікацію на 21 місяць, повідомляє Reuters. Причина – Хафнауї порушив порядок надання інформації про своє місце перебування.

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Упродовж року чемпіон Токіо-2020 тричі пропустив обов'язкову перевірку на допінг, оскільки його просто не могли знайти. Хафнауї провину визнав і тепер відбуватиме бан до 10 січня 2026 року, а всі його результати з 11 квітня 2024-го анульовані. Зараз Ахмеду 22 роки.

Крім перемоги на дистанції 400 м вільним стилем у Токіо, тунісець виграв золото на дистанції 800 м та 1500 м, а також срібло на дистанції 400 м на чемпіонаті світу 2023 року у Фукуоці.

Паризьку Олімпіаду-2024 Хафнауї пропустив через невідому травму.