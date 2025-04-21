Узбек напочатку квітня переміг українця Ігоря Шевадзуцького за рішенням судді. Жололов заявив, що не проти позмагатися з Олександром Усиком.

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"Я готовий битися за титул чемпіона світу. Я хочу отримати пояс якомога швидше. Я на 100% до цього готовий. Я готовий до бою з Усиком та Джошуа, з будь-ким. Я хочу бою з найсильнішими", – цитує Жалолова ringmagazine.

Нагадаємо, що Баходир Жалолов двічі здобував Олімпійське золото – у Токіо (2020 р.) та у Парижі (2024 р.).

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