Макінтош завершила свій виступ на чемпіонаті світу-2025 змаганнями на 400 м комплексом. До цього канадка здобула золото на 200 м комплексом, 200 м батерфляєм та 400 м вільним стилем.

Олімпійський чемпіон повторив "золотий дубль" на чемпіонаті світу-2025 з плавання

За результатами кваліфікаційних запливів 18-річна плавчиня стала першою, випередивши найближчу переслідувачку на 0,61 секунди (4:35:56 хвилини). А у вирішальному запливі взагалі показала рекордний час – 4:25:78 хвилини, побивши власний же світовий рекорд, який тримався з ЧС-2023 (4:27:11 хвилини). Таким чином, Саммер Макінтош завоювала вже четверте своє золото на поточному чемпіонаті світу.

"Це був довгий тиждень. Закінчити його з таким часом – я дуже тішусь. Загалом, дуже рада результатам цього чемпіонату. Чотири золота – такого я раніше не досягала на світовій арені. Я розбила своє "прокляття трьох". Сподіваюся, я зможу дотиснути до п'яти медалей. Хоча я загалом не досягнула своєї мети у фристайлі та за золотими медалями, це жодним чином не провал: чотири золота – це чотири золота. Тут я отримала стільки висновків та стільки уроків, які штовхатимуть мене вперед", – наводить слова Макінтош Суспільне.

Чемпіонат світу з плавання. 400 м комплексом. Жінки

1. Саммер Макінтош (Канада) – 4:25:78 хвилини

2. Дженна Форрестер (Австралія) – 4:33:26 хв

3. Міо Наріта (Японія) – 4:33:26 хв

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