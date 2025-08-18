Внаслідок терористичного удару РФ по Сумах серйозної руйнації зазнали навчальні корпуси Сумського державного університету. Моторошні кадри показала олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко в Instagram.

Саме в цьому університеті свого часу навчались відомі українські біатлоністки: Валентина та Віта Семеренко, а також Юлія Джима, які разом вигравали золото Олімпійських ігор-2014 в Сочі. Окрім цього вихованцями СумДУ є Богдан Борковський та Сергій Супрун, які нещодавно виступали на Всесвітній Універсіаді-2025 в Турині.

6 корпусів університету зазнали серйозних пошкоджень. Поранених та загиблих, на щастя, немає.

