Визначилися ще дві чвертьфіналістки жіночого розряду на Вімблдоні-2025. Результати та звіт про матчі читайте на "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, жінки, 1/8 фіналу

Єкатєріна Алєксандрова (Росія, WTA № 17) – Белінда Бенчіч (Швейцарія, WTA № 35) – 0:2 (6:7 (4:7 на тайбрейку), 4:6)

Людміла Самсонова (Росія, WTA № 19) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія, WTA № 62) – 2:0 (7:5, 7:5)

Остання українка вилетіла з Вімблдону – Людмила Кіченок у боротьбі програла 1/8 фіналу парного розряду

На щастя, день розпочався з вильоту безпрапорної росіянки. Швейцарка Белінда Бенчіч у двох сетах розібралася з Єкатєріною Алєксандровою.

Натомість інша "болотна" крокує далі. Людміла Самсонова перемогла іспанку Бузас Манейро, двічі забравши сети з рахунком 7:5. Обидві на попередніх стадіях вибивали українок. Самсонова у 1/32 фіналу зупинила Юлію Стародубцеву, а Бузас Манейро в 1/16 завершила казку Даяни Ястремської.