Американка Тара Девіс-Вудголл виграла перший титул чемпіонки світу у стрибках у довжину.

ЧC-2025 з легкої атлетики. Стрибки у довжину. Жінки

1. Тара Девіс-Вудголл (США) — 7.13 м

2. Малайка Міхамбо (Німеччина) — 6.99 м

3. Наталія Лінарес (Колумбія) — 6.92 м

Олімпійська чемпіонка з Парижа-2024 Тара Девіс-Вудголл тріумфувала на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики у Токіо. Для 26-річної американки це стало дебютним "золотом" світової першості.

Ще на старті сезону Девіс-Вудголл демонструвала стабільність і високі результати. Вона виграла кілька етапів, серед яких турнір у США (6.75 м) та змагання у Стокгольмі, де повторила рекорд Діамантової ліги – 7.05 м. Далі в Юджині американка показала 7.07 м, а на чемпіонаті США встановила світовий рекорд сезону – 7.12 м.

У кваліфікації в Токіо Девіс-Вудголл стрибнула на 6.88 м та очолила протокол. У фіналі вона підтвердила статус фаворитки: вже у першій спробі стала єдиною учасницею, яка подолала позначку 7 метрів (7.08 м). У п’ятій спробі американка полетіла на 7.13 м, перевищивши власний рекорд сезону на один сантиметр.

Срібло виборола дворазова чемпіонка світу Малайка Мігамбо з Німеччини (6.99 м). Бронза дісталася Наталії Лінарес із Колумбії (6.92 м) – для неї цей результат став особистим рекордом.

Таким чином, Девіс-Вудголл додала "золото" ЧС-2025 до титулів олімпійської чемпіонки та чемпіонки світу в приміщенні-2024. Раніше американка мала "срібло" світової першості-2023.

