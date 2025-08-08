Моніка Пуїг та її чоловік Нейтан Рекітт стали батьками.

Пуерторіканська екс-тенісистка повідомила про народження доньки, якій Моніка разом зі своїм чоловіком дали ім'я Міла Александра.

31-річна Моніка Пуїг – чемпіонка Олімпіади-2016, яка проходила у Ріо-де-Жанейро. Вона у фіналі у трьох сетах переграла німкеню Анжелік Кербер – 6:4, 4:6, 6:1.

Влітку 2022 року Пуїг остаточно завершила свою професійну кар’єру. Перед цим вона намагалася повернутися у Тур після операцій на плечах. Не зуміла.

У 2023 році Моніка Пуїг пробігла декілька марафонів, а минулого року брала участь у чемпіонаті світу з тріатлону Ironman.

