Олімпійська чемпіонка підтримала викрадення українських дітей російськими окупантами
Російська фігуристка Аліна Загітова співпрацює з організацією, яка займається викраденням дітей з окупованих територій України.
Чемпіонка Олімпіади-2018 з країни-терориста Аліна Загітова не підтримує гасло "спорт поза політикою". Про це повідомляє База українського спорту.
Легенда НХЛ розніс майбутню зустріч Трампа і Путіна: "Президент США хоче віддати РФ частину країни"
Російська фігуристка взяла участь у пропагандистському заході, організованому організацією "Здоровоє отєчєство". Раніше вони були помічені у сприянні та допомозі викраденню українських дітей з окупованих Росією територій.
Це черговий доказ і приклад для Міжнародного олімпійського комітету, що переважна більшість російських спортсменів підтримує війну проти України й не заслуговує допуску до міжнародних змагань – навіть під нейтральним прапором.
"Таких випадків – не один": Різатдінова розповіла про поблажливе ставлення суддів до росіянок у художній гімнастиці