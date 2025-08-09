Російська фігуристка Аліна Загітова співпрацює з організацією, яка займається викраденням дітей з окупованих територій України.

Чемпіонка Олімпіади-2018 з країни-терориста Аліна Загітова не підтримує гасло "спорт поза політикою". Про це повідомляє База українського спорту.

Російська фігуристка взяла участь у пропагандистському заході, організованому організацією "Здоровоє отєчєство". Раніше вони були помічені у сприянні та допомозі викраденню українських дітей з окупованих Росією територій.

Це черговий доказ і приклад для Міжнародного олімпійського комітету, що переважна більшість російських спортсменів підтримує війну проти України й не заслуговує допуску до міжнародних змагань – навіть під нейтральним прапором.

Russian figure skater Alina Zagitova took part in a propaganda event organized by "Healthy Fatherland" ("Zdorovoye Otechestvo").



"Zdorovoye Otechestvo" have been identified as involved in the abduction of Ukrainian children. pic.twitter.com/hVdli04Mrw — Base of Ukrainian sports | Olympics (@Ukrsportbase) August 9, 2025

