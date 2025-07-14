Українська шаблістка Кравацька, яка є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024, зізналася, що не поїде на чемпіонат світу через важку хворобу мами.

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"Зараз у моєму житті непростий період. Моя мама згасає. Повільно. Болісно. Це рак. Це вже третій рецидив. І зараз вона потребує догляду, як дитина – цілодобово, з усією ніжністю й любов’ю. Я бачу, як її стає менше. Фізично, емоційно.

У цей самий час я мала б готуватись до чемпіонату світу. І це рішення – не їхати – стало одним із найболючіших. Бо фехтування — це не просто спорт. Це частина мене. Це моє повітря. Моє "я". І сказати "ні" у такий момент – було дуже важко. Але я сказала.

Попри все – я щаслива. Попри втому – я люблю. Попри біль – я є. І це вже багато. Якщо ви зараз у чомусь схожому – я з вами. Ви не одні. Ви витримаєте. І ви вже герої", – написала зокрема Кравацька в Instagram.

Нагадаємо, у червні жіноча збірна України з фехтування вперше в історії виграла золото чемпіонату Європи у командній шпазі.

Чемпіонат світу з фехтування відбудеться з 22-го по 30-те липня у Тбілісі (Грузія).

Україна виграла історичне золото чемпіонату Європи з фехтування – перемогу відсвяткувала жіноча команда шпажисток