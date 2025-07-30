Супутниця Лаура Дальмаєр під час сходження на гору Лайла-Пік, Маріна Краусс, заявила, що екс-біатлоністка виходила з нею на зв'язок після каменепаду, повідомляє Bild.

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Краусс, зв'язавшись з Дальмаєр після інциденту, викликала команду рятувальників, які вже третій день намагаються дістатися до Лаури.

Дальмаєр отримала серйозні травми. Наразі пошуки не виявили ознак життя поблизу місця каменепаду. Процес значно ускладнюють погодні умови.

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