Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував розподіл квот, які отримали Національні олімпійські комітети (НОК) для участі в Іграх-2026 в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Наразі розподілено 186 із 210 доступних квот: 93 чоловічі та 93 жіночі. Команди, що посіли місця з 1-го по 3-тє отримали по шість квот, з 4-го по 10-те – по п’ять, з 11-го по 20-те – по чотири квоти.

Україна опинилася в другій категорії, тому матиме по 5 місць на кожну стать (4 можна буде випустити на індивідуальні старти). Решту 24 місць (по 12 для чоловіків і для жінок) визначить кваліфікаційний рейтинг IBU після етапу Кубка світу в німецькому Рупольдингу.

Міжнародний союз біатлоністів у офіційній заяві підкреслив – участь "нейтральних" атлетів на Олімпіаді-2026 не передбачена. Це має стати неприємною звісткою для росіян і білорусів. Нагадаємо, найближчі зимові Ігри відбудуться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.