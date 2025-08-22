Діамантова ліга. Брюссель. Стрибки у висоту (чоловіки)

1. Олег Дорощук (Україна) — 2.25 м

2. Томас Кармой (Бельгія) — 2.25 м

3. Ромейн Бекфорд (Ямайка) — 2.22 м

Двоє українців потрапили до вирішального етапу Діамантової ліги – один з них має шанс на фінал

Як повідомляє Суспільне Спорт, український стрибун у висоту Олег Дорощук вперше в кар’єрі здобув золоту медаль етапу Діамантової ліги. На змаганнях у Брюсселі 23-річний легкоатлет випередив бельгійця Томаса Кармоя та ямайця Ромейна Бекфорда.

У боротьбі за нагороди ключовою стала висота 2.25 м. Дорощук подолав її з першої спроби, тоді як Кармою знадобилися три. Це й стало вирішальним у підсумковому розподілі місць, адже обидва спортсмени так і не змогли підкорити 2.30 м. Бекфорд завершив змагання з результатом 2.22 м.

Для Дорощука цей тріумф став довгоочікуваним. Раніше він уже двічі підіймався на другу сходинку Діамантової ліги — у Сілезії та Римі, а також здобував бронзу. Загалом українець шість разів ставав призером етапів престижної серії, але саме в Брюсселі вперше піднявся на найвищий щабель п’єдесталу.

Його земляк Дмитро Нікітін дебютував у Діамантовій лізі й фінішував десятим. 24-річний атлет долав першу висоту лише з третьої спроби й зупинився на планці 2.18 м.

Завдяки цій перемозі Дорощук вдруге поспіль відібрався до фіналу сезону Діамантової ліги. Він став лише третім українцем в історії, хто зумів пробитися до вирішального етапу після Ярослави Магучіх та Юлії Левченко.

