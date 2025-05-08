На національну чоловічу збірну України з гандболу чекають матчі з Нідерландами та Фарерськими островами.

Головний тренер чоловічої збірної України з гандболу Вадим Бражник визначився із заявкою команди на заключні матчі відбіркового турніру Євро-2026. До неї увійшли 16 гравців, включно з двома воротарями, інформує прес-служба Федерації гандболу України.

Тренер збірної України з гандболу озвучив завдання команди на заключні матчі відбору Євро-2026

Уперше в національну команду викликано захисника Максима Стрельникова, правого напівсереднього Максима Павловського і правого крайнього Георгія Благодіра.

8 травня збірна України зіграє в Михайловці (Словаччина) в номінальному домашньому матчі з командою Нідерландів. 11-го числа на неї чекає виїзний поєдинок зі збірною Фарерських островів.

Наразі збірна України в турнірній таблиці свого відбіркового квартету посідає 2-ге місце з двома перемогами (Фарерські острови – 35:32, Косово – 36:25) у чотирьох зіграних поєдинках.

Дві найкращі команди групи одразу потраплять на Євро-2026. Також володарями путівок стануть чотири найкращі збірні з тих, що фінішували третіми в групах.

Збірна України з гандболу визначилась зі складом на ключові матчі відбору Євро-2026