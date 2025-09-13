Олександр Косенко визначився з гравцями на збір, який відбудеться наприкінці вересня.

Головний тренер національної команди України з футзалу Олександр Косенко викликав 15 гравців на навчально-тренувальний збір та два товариські матчі з командою Литви.

Українська збірна 19 вересня прибуде до Литви. Після трьох тренувальних днів "синьо-жовті" проведуть дві товариські зустрічі з Литвою – однією з країн-господарок Євро-2026. Матчі відбудуться 23 та 24 вересня.

Косенко вперше викликав у збірну універсалів Давида Калашника з Атлетик Футзал та Олега Гуцуляка із Сокола.

Збірна України, нагадаємо, вже гарантувала собі участь у Євро-2026, вигравши одну з відбіркових груп. Також до фінальної частини турніру готуються команди Вірменії, Білорусі, Латвії та Литви (господарі), а також Польщі, Португалії (чинний чемпіон), Словенії (господар), Франції, Хорватії та Чехії. 18-19 та 23-24 вересня відбудуться стикові матчі відбору.Євро-2026 пройде з 21 січня по 7 лютого.

