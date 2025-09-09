Чоловіча збірна України з волейболу втретє в історії виступить на світовій першості та спробую перевершити свій найкращий результат – вихід у чвертьфінал турніру у 2022 році.

Україна знову обіграла Катар у завершальному спарингу напередодні ЧС з волейболу

Чемпіонат світу 2025 року відбудеться з 12 по 28 вересня у Філіппінах. "Синьо-жовті" потрапили до кола учасників мундіаля завдяки рейтинговій системі – посіли четверте місце серед збірних, які не вибороли прямої путівки.

Склад збірної України з волейболу на матчі ЧС-2025

Зв’язуючі: Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Спортинг, Португалія)

Діагональні : Василь Тупчій (Барком-Кажани), Данило Уривкін (Епіцентр-Подоляни)

Догравальні: Євген Кісілюк (ГКС Катовіце Польща), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Епіцентр-Подоляни), Тимофій Полуян (Мілон Греція)

Центральні блокуючі: Максим Дрозд, Олександр Коваль (обидва – Епіцентр-Подоляни), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Валерій Тодуа (Бендзін, Польща)

Ліберо: Олександр Бойко, (Епіцентр-Подоляни), Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).

До лав збірної України, як повідомляє Суспільне Спорт, повернувся блокуючий Максим Дрозд, який через травму пропустив розіграш Ліги націй-2025. Візьме участь у ЧС-2025 й лідер збірної України Юрій Семенюк – найкращий блокувальник основного раунду Ліги націй-2025.

Немає у заявці команди догравальника Олександра Наложного та центрального блокуючого Андрія Челеняка (обидва виступали на молодіжному ЧС-2025, які були у заявці української збірної на Лігу націй-2025.

Збірна України у стартовій грі ЧС-2025 зіграє 14 вересня з командою Бельгії. Також у групі F, де будуть виступати українці, зіграють збірні Італії та Алжиру.

