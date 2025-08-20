По шість тенісистів увійшли до заявок команд, які розіграють почесний трофей.

Збірні Європи та Світу визначилися з тенісистами, які будуть у їхніх складах на Кубок Лейвера. Його розіграш цього року відбудеться с 19 по 21 вересня у Сан-Франциско (США).

Склад збірної Європи (капітан – Яннік Ноа, віце-капітан – Тім Генман):

Карлос Алькарас (Іспанія, АТР № 2)

Александер Звєрєв (Німеччина, АТР № 3)

Хольгер Руне (Данія, АТР № 11)

Каспер Рууд (Норвегія, АТР № 12)

Якуб Меншик (Чехія, АТР № 16)

Флавіо Коболлі (Італія, АТР № 26)

Збірна Світу (капітан – Андре Агассі, віце-капітан – Патрік Рафтер):

Тейлор Фріц (США, АТР № 4)

Бен Шелтон (США, АТР № 6)

Томмі Пол (США, АТР № 14)

Френсіс Тіафо (США, АТР № 17)

Франсіско Черундоло (Аргентина, АТР № 19)

Жуан Фонсека (Бразилія, АТР № 44)

У 2024 році збірна Європи у Берліні перервала серію збірної Світу з двох перемог у Кубку Лейвера і тепер лідирує у загальному заліку з рахунком 5:2.

Формат Кубка Лейвера передбачає зустрічі в одиночному та парному розрядах протягом трьох днів. Кожен тенісист має провести щонайменше один матч у перші два дні та не більше двох загалом за турнір.

У парних поєдинках мають зіграти щонайменше четверо учасників від команди. Рейтинг перемог збільшується щодня: у перший день виграш приносить командам одне очко, у другий – два, а у третій – три. Загальну перемогу у зустрічі забезпечують 13 очок.

