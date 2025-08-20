Оголошені склади збірних Європи та Світу на тенісний Кубок Лейвера-2025
По шість тенісистів увійшли до заявок команд, які розіграють почесний трофей.
Збірні Європи та Світу визначилися з тенісистами, які будуть у їхніх складах на Кубок Лейвера. Його розіграш цього року відбудеться с 19 по 21 вересня у Сан-Франциско (США).
Склад збірної Європи (капітан – Яннік Ноа, віце-капітан – Тім Генман):
Карлос Алькарас (Іспанія, АТР № 2)
Александер Звєрєв (Німеччина, АТР № 3)
Хольгер Руне (Данія, АТР № 11)
Каспер Рууд (Норвегія, АТР № 12)
Якуб Меншик (Чехія, АТР № 16)
Флавіо Коболлі (Італія, АТР № 26)
Збірна Світу (капітан – Андре Агассі, віце-капітан – Патрік Рафтер):
Тейлор Фріц (США, АТР № 4)
Бен Шелтон (США, АТР № 6)
Томмі Пол (США, АТР № 14)
Френсіс Тіафо (США, АТР № 17)
Франсіско Черундоло (Аргентина, АТР № 19)
Жуан Фонсека (Бразилія, АТР № 44)
У 2024 році збірна Європи у Берліні перервала серію збірної Світу з двох перемог у Кубку Лейвера і тепер лідирує у загальному заліку з рахунком 5:2.
Формат Кубка Лейвера передбачає зустрічі в одиночному та парному розрядах протягом трьох днів. Кожен тенісист має провести щонайменше один матч у перші два дні та не більше двох загалом за турнір.
У парних поєдинках мають зіграти щонайменше четверо учасників від команди. Рейтинг перемог збільшується щодня: у перший день виграш приносить командам одне очко, у другий – два, а у третій – три. Загальну перемогу у зустрічі забезпечують 13 очок.
