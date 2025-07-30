Один із найкращих боксерів світу позбувся двох титулів – у Йокогамі сталася сенсація року (ВІДЕО)
Кенширо Тераджі програв Рікардо Сандовалу в титульному поєдинку, бувши чинним чемпіоном за двома версіями.
Японський боксер Кенширо Тераджі (25-2, 16 КО), який володіє поясами WBC і WBA в найлегшій вазі, і американський претендент Рікардо Сандовал (27-2, 18 КО) зустрілися на ринзі в головному бою вечора боксу, який відбувся в Йокогамі (Японія).
Усик повернувся в Україну і зустрівся з президентом футбольного клубу
Чемпіон Кенширо спочатку впевнено контролював поєдинок, домінував над суперником і в якийсь момент навіть відправив його у нокдаун. Після цього Сандовал пішов на штурм японця – у підсумку на рингу почалася справжня бійка. Її результат вирішили суддівські рішення, які виявилися на користь боксера зі США. 115-112, 117-110, 113-114 – Кенширо виявився переможеним.
Невдача Кенширо Тераджі, який посідає дев'яте місце у всесвітньому рейтингу P4P незалежно від вагової категорії, однозначно стане головним претендентом на "сенсацію року".
Усик дізнався свою позицію серед найкращих боксерів світу – The Ring оновив рейтинг P4P