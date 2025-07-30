Японський боксер Кенширо Тераджі (25-2, 16 КО), який володіє поясами WBC і WBA в найлегшій вазі, і американський претендент Рікардо Сандовал (27-2, 18 КО) зустрілися на ринзі в головному бою вечора боксу, який відбувся в Йокогамі (Японія).

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Чемпіон Кенширо спочатку впевнено контролював поєдинок, домінував над суперником і в якийсь момент навіть відправив його у нокдаун. Після цього Сандовал пішов на штурм японця – у підсумку на рингу почалася справжня бійка. Її результат вирішили суддівські рішення, які виявилися на користь боксера зі США. 115-112, 117-110, 113-114 – Кенширо виявився переможеним.

Невдача Кенширо Тераджі, який посідає дев'яте місце у всесвітньому рейтингу P4P незалежно від вагової категорії, однозначно стане головним претендентом на "сенсацію року".

SANDOVAL UPSETS TERAJI



Ricardo Sandoval survives a 5th Round Knockdown to defeat Kenshiro Teraji via a 115-112, 117-110, 113-114 SD12 to win the WBA and WBC Flyweight Titles pic.twitter.com/qeHeH965b5 — Tokkerū (@ATokkers5) July 30, 2025

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