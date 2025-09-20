Болід пілота Естебана Окона не пройшов технічну інспекцію після кваліфікації Гран-прі Азербайджану, тому француза виключено з протоколу сесії, але він зможе взяти участь в основній гонці.

У FIA повідомили, що заднє крило на машині Окона не пройшло тест на гнучкість – воно виявилося занадто еластичним. Естебану доведеться в неділю, 21 вересня, стартувати в гонці в Баку з останньої позиції.

Окон мав 18-й результат за підсумками кваліфікації – він випередив лише П'єра Гаслі з Альпін та Алекса Албона з Вільямса. Нагадаємо, поул виграв Макс Ферстаппен із Ред Булл.

Гран-прі Азербайджану, стартова решітка

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

2. Карлос Сайнс (Вільямс)

3. Ліам Лоусон (Рейсинг Буллз)

4. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)

5. Джордж Расселл (Мерседес)

6. Юкі Цунода (Ред Булл)

7. Ландо Норріс (Макларен)

8. Ісак Хаджар (Рейсинг Буллз)

9. Оскар Піастрі (Макларен)

10. Шарль Леклер (Феррарі)

11. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

12. Льюїс Хемілтон (Феррарі)

13. Габріел Бортолето (Кік-Заубер)

14. Ленс Стролл (Астон Мартін)

15. Олівер Берман (Хаас)

16. Франко Колапінто (Альпін)

17. Ніко Хюлькенберг (Кік-Заубер)

18. П'єр Гаслі (Альпін)

19. Алекс Албон (Вільямс)

20. Естебан Окон (Хаас)

