Прес-служба НБА звично опублікувала відео топ-5 моментів дня (22 квітня). На вершині рейтингу потужний постер-данк Ентоні Едвардса через Джексона Хейса, проте в мережі значно активніше обговорюють другу сходинку.

Лейкерс без Леня зрівняли серію з Міннесотою, Мілвокі "горить" Індіані, Оклахома знову прибила Мемфіс: плей-офф НБА

На ній ефектний блок Джа Моранта проти Чета Хольмгрена. Лідер Мемфіса показав фірмовий височенний стрибок, але на повторі чітко помітно – м'яч вже минув пікову точку, судді мали фіксувати голтендінг та зараховувати Оклахомі 2 очки. Вочевидь, арбітри були "засліплені" красою епізоду, та й гравці Тандер не сперечались, маючи перевагу в 17 очок.

Стрибки Моранта і суддівські помилки поки не рятують Мемфіс. "Ведмеді" безнадійно програли два перші матчі серії на майданчику Оклахоми.