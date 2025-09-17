Зустрічі 3-го туру Екстра-ліги сезону-2025/26 відбулися 12-14 вересня.

ХІТ неймовірним чином переграв Атлетик, Сокіл розібрався з Сухою Балкою у матчах футзальної Екстра-ліги – ВІДЕО

Результати матчів

Ураган – Авалон – 7:3

Сокіл – Суха Балка – 5:3

Атлетик Футзал – ХІТ – 3:4

Фурнітура – Тайр Експерт – 4:3

Любарт – Киів Футзал – 1:2

Найкращими гравцями 2-го туру визнані:

Олександр Сухов – головний герой ХІТа у переможному матчі з Атлетик Футзал. Якби не відбитий ним пенальті та ще кілька суперсейвів на останній хвилині, чемпіони привезли б із Дніпра лише одне очко, а не 3.

Андрій Мельник – автор шедеврального голу пʼятою, завдяки йому "кабельники" зрівняли рахунок. Один із найгостріших гравців центрального матчу туру.

Кирило-Ілля Бабак – автор дубля у ворота Сухої Балки. Перший та останній голи хмельничан саме на його рахунку.

Олександр Дичук – зробив витончений асист на Британа та закрив гру, забивши 6-й і 7-й мʼячі у ворота Авалона.

Ігор Крамар – друге потрапляння у символічну пʼятірку туру у двох матчах! Його дубль та асист допомогли Фурнітурі здобути першу в історії перемогу в елітному дивізіоні.

Турнірна таблиця Екстра-ліги сезону-2025/26

