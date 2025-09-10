Обрана пʼятірка найкращих гравців 2-го туру чемпіонату України з футзалу – два автори хет-триків
Асоціація футзалу України підбила підсумки матчів 2-го ігрового дня сезону-2025/26.
П’ять зустрічей 2-го туру Екстра-ліги сезону-2025/26 відбулися 6 вересня.
Результати всіх матчів
Київ Футзал – Ураган – 9:6
Суха Балка – Кардинал Авангард – 3:4
ХІТ – Любарт – 6:1
Тайр Експерт – Атлетік Футзал – 2:6
Авалон – Сокіл – 2:4
Найкращими гравцями 2-го туру визнані:
Богдан Мещеряков (Атлетік Футзал) – здійснив кілька надважливих сейвів ще тоді, коли у дніпрян не було суттєвої переваги в рахунку над Тайр Експерт;
Кайо (Київ Футзал) – оформив перший хет-трик сезону в шаленій перестрілці з Ураганом;
Вадим Данилюк (Сокіл) – розпочав камбек проти Авалона індивідуальним голом, після чого віддав два асисти на Хамдамова та Гуля;
Андрій Ткачук (Ураган) – забив три мʼячі у ворота Київ Футзал, подарувавши надію на чарівний камбек з 7:3;
Артем Малиновський (Кардинал Авангард) – став головним героєм зустрічі з Сухою Балкою. Віддав результативні передачі на Горбулька і Волянюка та закрив матч, реалізувавши вихід віч-на-віч.
