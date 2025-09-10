П’ять зустрічей 2-го туру Екстра-ліги сезону-2025/26 відбулися 6 вересня.

Матч із 15 голами, перемоги ХІТа та Сокола – результати 2-го туру чемпіонату України з футзалу

Результати всіх матчів

Київ Футзал – Ураган – 9:6

Суха Балка – Кардинал Авангард – 3:4

ХІТ – Любарт – 6:1

Тайр Експерт – Атлетік Футзал – 2:6

Авалон – Сокіл – 2:4

Найкращими гравцями 2-го туру визнані:

Богдан Мещеряков (Атлетік Футзал) – здійснив кілька надважливих сейвів ще тоді, коли у дніпрян не було суттєвої переваги в рахунку над Тайр Експерт;

Кайо (Київ Футзал) – оформив перший хет-трик сезону в шаленій перестрілці з Ураганом;

Вадим Данилюк (Сокіл) – розпочав камбек проти Авалона індивідуальним голом, після чого віддав два асисти на Хамдамова та Гуля;

Андрій Ткачук (Ураган) – забив три мʼячі у ворота Київ Футзал, подарувавши надію на чарівний камбек з 7:3;

Артем Малиновський (Кардинал Авангард) – став головним героєм зустрічі з Сухою Балкою. Віддав результативні передачі на Горбулька і Волянюка та закрив матч, реалізувавши вихід віч-на-віч.

