"О, я насправді цього не знала. Це, безумовно, дуже сумно, як за спорт, так і за всіх, хто підтримував її протягом усієї кар’єри. Марина давно є тією, на кого я рівнялася та обожнювала, особливо тому, що вона, як і я, займається стрибками у довжину та потрійним стрибком.

Ви думаєте, що всі змагаються на однакових умовах, і, звісно, ніколи не буває весело, коли такі речі виявляються на поверхню. Але водночас дуже добре, що це виявляється на поверхню, шахрайство ніколи не є прийнятним. Обманювати не можна", – наводить слова Оскаг Expressen.se.

Додамо, що Мая Оскаг є чемпіонкою світу U-20 у стрибку в довжину та потрійному стрибку.

Нагадаємо, 18 серпня Athletics Integrity Unit дискваліфікував Марину Бех-Романчук на чотири роки через позитивний допінг-тест на тестостерон. Після отримання покарання українка оголосила про призупинення своєї кар'єри.

