Чоловіча та жіноча збірні України успішно виступили у дивізіоні ІІІ чемпіонату Європи з хокею на траві.

Перемога чоловічої збірної України з хокею на траві / Фото прес-служби Türkiye Hokey Federasyonu

Чемпіонат Європи 2025 року з хокею на траві, дивізіон ІІІ, фінал

Чоловіки

Україна – Туреччина 9:5 (1:0, 2:1, 2:1, 4:3)

Жінки

Україна – Туреччина 10:1 (1:0, 4:1, 3:0, 2:0)

Змагання цього дивізіону приймала Туреччина. Україна дійшла до обидвох фіналів, де суперниками були якраз господарі.

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"Синьо-жовті" чоловіки пройшли весь турнір без поразок. У фіналі Туреччина була бита з рахунком 9:5. Найрезультативнішим у складі збірної України став Андрій Кошеленко, який забив 4 голи. Максим Онофріюк оформив хет-трик, ще по одному точному кидку завдали Олексій Попов та Віталій Семенюшко.

Наші дівчата на груповій стадії поступилися туркеням 1:3, але у фіналі взяли надупевнений реванш. Українки розбили господарок з рахунком 10:1! Нападниця збірної України Карина Леонова стала найкращою бомбардиркою та гравчинею турніру, а Марія Бардакова отримала нагороду найкращій голкіперці. Обидві наші збірні підіймаються у дивізіон ІІ.