Престижні змагання у США недорахувалися ще двох сильних учасниць.

Фіналістки турніру серії WTA 1000 у Монреалі – Вікторія Мбоко і Наомі Осака – не зіграють на тисячнику в Цинциннаті, повідомляє Tennis Channel.

Обидві спортсменки, які були заявлені на змагання, оголосили про зняття з турніру.

Переможниця Монреалю 18-річна канадійка Мбоко отримала пошкодження лівого зап'ястя ще у півфінальному поєдинку проти казашки Єлени Рибакіної. Причиною невиступу в Цинциннаті 27-річної японки Осаки вказується зміна розкладу спортсменки.

Нагадаємо, Мбоко та Осака мали стартувати в Цинциннаті з другого кола матчами проти сіяних суперниць. Тепер на американському "тисячнику" відбудуться додаткові матчі першого кола між чотирма "лакі-лузерками".

