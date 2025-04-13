Обидва пілоти "Срібних стріл" через штраф втратили по одній позиції на стартовій решітці гонки в Сахірі, інформує прес-служба Формули-1.

Ферстаппен, Хемілтон і Норріс позаду Альпін, поул Піастрі, аварійно-провальний Хаас: кваліфікація гран-прі Бахрейну

Рассел та Антонеллі за підсумками кваліфікації здобули другу та четверту позиції відповідно. Втім, після аварії Естебана Окона у другому сегменті командний місток Мерседеса дозволив своїм гонщикам надто рано повернутися на трасу. Штрафні санкції потішили Шарля Леклера (Феррарі), який розпочне другим, та головну сенсацію кваліфікації – П'єр Гаслі на Альпін буде навіть четвертим.

Нагадаємо, гонка гран-прі Бахрейна відбудеться сьогодні (13 квітня), початок о 18:00 за київським часом.