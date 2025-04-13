Обидва пілоти Мерседес втратили позиції після кваліфікації гран-прі Бахрейну – вигода для Феррарі та головної сенсації
Мерседес підставив Джорджа Расселла та Андреа Кімі Антонеллі після вдалої кваліфікації гран-прі Бахрейна.
Обидва пілоти "Срібних стріл" через штраф втратили по одній позиції на стартовій решітці гонки в Сахірі, інформує прес-служба Формули-1.
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Рассел та Антонеллі за підсумками кваліфікації здобули другу та четверту позиції відповідно. Втім, після аварії Естебана Окона у другому сегменті командний місток Мерседеса дозволив своїм гонщикам надто рано повернутися на трасу. Штрафні санкції потішили Шарля Леклера (Феррарі), який розпочне другим, та головну сенсацію кваліфікації – П'єр Гаслі на Альпін буде навіть четвертим.
Нагадаємо, гонка гран-прі Бахрейна відбудеться сьогодні (13 квітня), початок о 18:00 за київським часом.