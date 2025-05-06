У ніч на 6 травня відбулися перші поєдинки другого раунду плей-офф Національної баскетбольної асоціації. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24+".

Плей-офф НБА, 1/4 фіналу, 1-й матч

Бостон Селтікс – Нью-Йорк Нікс – 105:108 (26:25, 35:20, 23:30, 16:25, 5:8) (рахунок в серії – 0:1)

Оклахома-Сіті Тандер – Денвер Наггетс – 119:121 (27:26, 33:24, 30:35, 29:36) (рахунок в серії – 0:1)

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У першому матчі серії другого раунду плей-офф НБА Бостон Селтікс на своєму майданчику приймав Нью-Йорк Нікс. Зустріч закінчилася перемогою гостей в овертаймі з рахунком 108:105. Цікаво, що за 6 хвилин до кінця третьої чверті Бостон лідирував з різницею у 20 очок, однак примудрився розгубити таку перевагу.

Варто згадати й про рекорд плей-офф НБА, який встановив Бостон, здійснивши 60 триочкових спроб. Це був також 23-й випадок, коли команда здійснила 50+ триочкових кидків. Попри таку кількість кидків з дальньої відстані, реалізація склала лише 25% (15 з 60). Це найгірший відсоток реалізації в історії плей-офф НБА для команд, які здійснили 50+ триочкових спроб.

The Celtics' 60 3-point attempts tonight are the most ever by one team in a playoff game. It's the 23rd instance of a team trying 50 or more, and their 25% mark (15/60) is the worst of that group.#NBAPlayoffs #NYKvsBOS #DifferentHere #NewYorkForever pic.twitter.com/h4JcdN6jNC — Opta Analyst US (@OptaAnalystUS) May 6, 2025

Найрезультативнішим гравцем у складі Нікс став розігруючий Джейлен Брансон та форвард Про Джі Анунобі, які записали до свого доробку по 29 очок. У Селтікс найкращу результативність продемонстрував форвард Джейсон Тейтум, який оформив дабл-дабл: 23 очки, 16 підбирань та шість передач.

У ще одному поєдинку Денвер Наггетс на виїзді дотис Оклахому-Сіті. Гості провалили перші дві чверті, однак змогли зібратись і завершили гру з перевагою у 2 очки. До слова, важкий форвард Денвера Аарон Гордон відповів на два промахи центрового Оклахоми Чета Холмгрена з лінії штрафних, реалізувавши переможний триочковий кидок на останніх секундах зустрічі.

Найрезультативнішим гравцем у складі Оклахоми став канадський захисник Шей Гілджес-Александер, який оформив у цій зустрічі дабл-дабл із 33 очок та 10 підбирань. У складі Денвера найкориснішим був центровий Нікола Йокіч, у доробку якого дабл-дабл із 42 очок та 22 підбирань. Серб став лише четвертим гравцем в історії плейоф НБА, який набрав в матчі 40+ очок, 20+ підбирань та 5+ результативних передач.