Анатолій Новописьменний став чемпіоном Всесвітніх ігор у Китаї.

Український пауерліфтер Анатолій Новописьменний посів перше місце у змаганнях з паверліфтингу в категорії "хевівейт".

У присіданні українець показав результат 362,5 кілограми, у жимі лежачи – 230 кілограмів, а у становій тязі – 345 кілограмів. У триборстві Новописьменний набрав 937,5 кілограма та із сумою у 119,41 бала став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025.

Анатолій Новописьменний випередив другого призера шведа Густава Хедлунда майже на три бали. Замкнув топ-3 змагань ще один представник Швеції Еміль Норлінг.

Україна посідає поточне загальне третє місце на Всесвітніх ігор-2025, маючи 34 нагороди, зокрема – 15 золотих, 9 срібних та 10 бронзових медалей.

