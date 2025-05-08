Папа Римський Лев XIV до свого рішення стати священником був тенісом-аматором. Але навіть після прийняття духовного сану новообраний понтифік захоплюється цим видом спорту.

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Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Я вважаю себе аматором в тенісі. Відколи я покинув Перу, у мене було мало можливостей тренуватися, тому я не можу дочекатися повернення на поле", – заявляв в одному з інтерв'ю Роберт Френсіс Прево.

Знайомі новообраного Папи Римського розповідали, що Прево володів чудовим бекхендом і був грізним суперником серед аматорів.

Додамо, що Роберта Френсіса Прево за збігом обставин обрали Папою саме під час міжнародного турніру WTA1000 у Римі, який проводиться на ґрунтових кортах за кілька сотень метрів від Ватикану.

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